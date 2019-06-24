Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hava  sıcaklıklarının hafta sonuna kadar artacağı belirtildi.

İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da mevsim normallerinin 3 ila 7  derece daha üzerine çıkacağı tahmin edilen hava sıcaklığıyla yüksek nem de  beklendiği ifade edilen açıklamada, mevsim normallerinin üzerinde seyredecek  sıcaklıklara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Açıklamada, vatandaşların, meydana gelebilecek sıcak çarpması gibi  olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Hafta sonu yağış geliyor

Açıklamada ayrıca, hafta boyunca Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da  kısa süreli sağanak geçişler meydana geleceği belirtildi.

Hafta sonunda ise cuma gününden itibaren Karadeniz üzerinden serin ve  yağışlı hava geleceği aktarılan açıklamada, bunun neticesinde mevsim normalleri  üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının azalacağı ve mevsim normalleri seviyesine ineceği kaydedildi.