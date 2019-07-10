Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dalaman'ın kırsal Kacacaağaç Mahallesi'nde öğleden sonra başlayan orman yangınına karadan ve havadan ekiplerin müdahalesi sürüyor. Muğla genelinin yanı sıra Antalya Orman Bölge Müdürlüğünden takviye ekiplerin yönlendirildiği yangın, şiddetli rüzgar nedeniyle 250 hektarlık alana yayıldı. Orman yangınına hava kararıncaya kadar 10 helikopter ile havadan müdahale edildi. Karadan 100 arazöz ve işçilerin söndürme çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 5 saattir müdahale edilen ancak bir türlü kontrol altına alınamayan yangın nedeniyle Dalaman ilçesine bağlı Kepez ve Taşbaşı mahalleleri boşaltıldı.