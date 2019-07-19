Diyarbakır’ın Sur ilçesinde, 31 Temmuz 2015'te Suriye uyruklu Y.A. isimli kadının öldürüldüğü olayın firari şüphelileri Suriye uyruklu A.H. ile A.H. dün Van’da yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar, Diyarbakır’a sevk edildi.
Jandarmada işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.
Suriye uyruklu kadını öldüren zanlılar adliyeye sevk edildi
19.07.2019 - 16:24 | Son Güncelleme: 19.07.2019 - 16:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır’da, 4 yıl önce Suriye uyruklu bir kadını öldüren zanlılar, adliyeye sevk edildi.
Diyarbakır’ın Sur ilçesinde, 31 Temmuz 2015'te Suriye uyruklu Y.A. isimli kadının öldürüldüğü olayın firari şüphelileri Suriye uyruklu A.H. ile A.H. dün Van’da yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar, Diyarbakır’a sevk edildi.
Etiketler : Diyarbakır,
638192 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/638192.aspx
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