Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siirt Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, bir iş yerinde arama yapıldığı belirtildi. Aramada, 2 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem yapıldığı belirtildi.