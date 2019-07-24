Siirt Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, bir iş yerinde arama yapıldığı belirtildi. Aramada, 2 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem yapıldığı belirtildi.
Siirt’te 2 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirildi
24.07.2019 - 09:55 | Son Güncelleme: 24.07.2019 - 09:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Siirt kent merkezinde bir iş yerinde yapılan aramada 2 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Etiketler : Siirt,
639194 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/639194.aspx
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