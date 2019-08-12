Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz’in batı kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Az bulutlu ve açık 32 
İstanbul: Az bulutlu ve açık 31 
İzmir: Az bulutlu ve açık 39 
Bursa: Az bulutlu ve açık 37 
Adana: Parçalı ve az bulutlu 35 
Antalya: Az bulutlu ve açık 39 
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 28 
Trabzon: Parçalı bulutlu 27 
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 31 
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41 