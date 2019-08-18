Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Seher Öztürk tartışma sonrası eşinden şikâyetçi oldu. Adliyeye sevk edilen koca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Durumun böyle olacağını tahmin etmeyen 6 çocuk annesi, yetkili mercilere giderek şikâyetinden vazgeçti. Tutuklu koca, eşinin şikâyetten vazgeçmesinin ardından serbest kaldı ancak hakkında kamu davası açıldı. 2016’da görülen davada kocaya mahkeme 3 yıl hapis cezası verdi. Karara itiraz edilmesine rağmen ceza onaylandı. Aylardır cezaevinde bulunan eşinin serbest bırakılmasını isteyen Seher Öztürk yetkililerden yardım bekliyor.