Pakistan’ın başkenti İslamabad’ta bulunan bir polis kontrol noktasına bir motosiklet sürücüsü tarafından açılan ateş sonucu 2 polis yaşamını yitirdi, 1 polis ise ağır yaralandı. Kimliği henüz belirlenmeyen saldırgan olay yerinden kaçarken ağır yaralanan polis memurunun hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Güvenlik güçleri bölgeyi kordon altına alırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Pakistan’da polis kontrol noktasına saldırı
21.08.2019 - 23:08 | Son Güncelleme: 21.08.2019 - 23:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Pakistan’ın başkenti İslamabad’ta bir polis kontrol noktasına açılan ateş sonucu 2 polis memuru hayatını kaybetti.
Etiketler : Pakistan,
645342 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/645342.aspx
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