Irak'ın kuzeyinde süren Pençe-3 Harekatı kapsamında belirlenen 4 el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiği bildirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, harekat kapsamında ikisi uzaktan komutalı pil bloğuna bağlı, ikisi de basma düzenekli pil bloğuna bağlı 4 EYP'nin belirlenerek yerinde imha edildiği kaydedildi.
Pençe-3 Harekatı'nda 4 EYP imha edildi
15.09.2019 - 10:48 | Son Güncelleme: 15.09.2019 - 11:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Irak'ın kuzeyinde süren Pençe-3 Harekatı kapsamında belirlenen 4 EYP imha edildi.
Irak'ın kuzeyinde süren Pençe-3 Harekatı kapsamında belirlenen 4 el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiği bildirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, harekat kapsamında ikisi uzaktan komutalı pil bloğuna bağlı, ikisi de basma düzenekli pil bloğuna bağlı 4 EYP'nin belirlenerek yerinde imha edildiği kaydedildi.
Kaynak: AA
Etiketler : msb,
650444 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/650444.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER