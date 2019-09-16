Edinilen bilgiye göre, Iğdır merkez Erhacı köyü yakınlarında hayvanlarını otlatmak için yaylada bulunan çoban, kurdun yavru eşeğe saldırdığını fark etti. Koşarak olay yerine giden çoban, parçalanan yavru eşeğin can çekiştiğini, kurdun yerde hareketsiz yattığını, anne eşeğin ise yavrusunun başında beklediğini gördü. Yavrusunu parçalayan kurdu gören eşeğin kurda saldırarak öldürdüğü anlaşıldı. Eşeğin acı çeken yavrusunun başında çaresiz bir şekilde beklemesi görüntülere yansıdı.
Anne eşeğin intikamı acı oldu
16.09.2019 - 12:58 | Son Güncelleme: 16.09.2019 - 13:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Iğdır’ın Erhacı köyü yakınlarında çoban tarafından çekilen görüntülerde, anne eşeğin yavrusunu öldüren kurttan aldığı acı intikam görenleri hayrete düşürdü.
Kaynak: İHA
Etiketler : intikam alan eşek,
650650 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/650650.aspx
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