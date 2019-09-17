Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Şahinbey ilçesi 75. Yıl Mahallesi'nde 9 Eylül'de iki komşu aile arasında park yeri nedeniyle çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan Cengiz Demir (41), tedavi gördüğü özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Demir'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Daha önce Faik, Hüseyin, Mehmet, Metin Korkmaz ve Adem Yıldız'ın hayatını kaybettiği kavgada yaralanan A.Y.D. ve L.K'nin de hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklanmış, operasyonlarda 5 tabanca, 2 av tüfeği ve 1 bıçak ele geçirilmişti.