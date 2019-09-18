Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay,Yeşilyurt ilçesine bağlı Şeyh Bayram Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.T. Hasanbey Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin önünde oturan ve aralarında husumet olduğu iddia edilen 3 kişiye pompalı tüfekle ateş açtıktan sonra otomobil ile olay yerinden kaçtı. Açılan ateş sonucu vücutlarının çeşitli yerlerine saçma isabet eden M.U. (33), F.T. (33) ile S.Y. (42) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan M.U. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine, diğer 2 yaralı ise Turgut Özal Tıp Fakültesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yaparken, kaçan şüpheli B.T.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.