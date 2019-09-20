Pendik Aydos Ormanı'nda dün akşam saatlerinde yangın çıkmış , bir kişi gözaltına alınmıştı. Yangınla ilgili yeni bir görüntü ortaya çıktı. Görüntülerde bir kişi yangının çıktığı yerde görülüyor .Alevlerin yükselmesinin ardından şahıs uzaklaşıyor.
İşte Aydos Ormanı'nda yangının çıkış anı
20.09.2019 - 10:51 | Son Güncelleme: 20.09.2019 - 11:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Pendik Aydos Ormanı'nda dün çıkan yangının çıkış anı kameralara yansıdı. Görüntülerde Bir kişi yangının çıktığı yerde görülüyor ,ardından uzaklaşıyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : Aydos Ormanı,yangın,çıkış,
651478 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/651478.aspx
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