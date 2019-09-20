Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pendik Aydos Ormanı'nda dün akşam saatlerinde yangın çıkmış , bir kişi gözaltına alınmıştı. Yangınla ilgili yeni bir görüntü ortaya çıktı. Görüntülerde bir kişi yangının çıktığı yerde görülüyor .Alevlerin yükselmesinin ardından şahıs uzaklaşıyor.