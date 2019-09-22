Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Darıca-Gebze arasında sefer yapan Emrah Acar idaresindeki 41 BR 351 plakalı belediye otobüsü seyir halindeyken yolculardan birisi fenalık geçirerek bayıldı. Diğer yolcular durumu fark ederek hemen fenalaşan kadının yardımına koştu. Yolcuların ikazı üzerine durumu fark eden otobüs sürücüsü Acar ise aracı durdurularak fenalaşan yolcuya ilk yardım müdahalesinde bulundu. Yolcunun sağlık durumunun kritik olabileceğini düşünen Acar, direksiyonun başına geçerek 112 acil yardım ekiplerini arayarak durumu bildirip, kendisini Gebze Fatih Devlet Hastanesine götüreceğini söyledi. Daha sonra güzargahından çıkan Acar, fenalaşan yolcuyu hastaneye götürdü. Hastanenin acil servis ünitesinin önünde duran Acar, sedye gelmediğini görünce fenalaşan yolcuyu kucağına alarak içeri götürdü.

O anlar güvenlik kamerasında

Öte yandan, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Saniye saniye kaydedilen olayda otobüs seyir halindeyken yolcunun bir anda fenalaştığı görülüyor. Fenalaşan kadının yarımına koşan yolcuların ikazı üzerine otobüs şoförü aracını durdurarak kadına ilk yardım müdahalesinde bulunuyor. Daha sonra direksiyon başına geçen şoför durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirip, araçla ilerlemeye başlıyor. Hastanenin önünde duran sürücü, fenalaşan yolcuyu kucağına alarak hastaneye götürüyor.

“Aracımı en yakın hastaneye sürdüm”

Olay anını anlatan otobüs şoförü Acar, “440 numaralı hattımızda Darıca-Gebze arasında sefer yaparken aracımda bulunan bir yolcunun fenalaştığını fark ettim. Daha sonra aracımı güvenli bir bölgeye çekip kurumumuzun vermiş olduğu ilk yardım eğitimi doğrultusunda yolcuya ilk yardım müdahalesinde bulundum. Daha sonra yolcunun durumunun kritik olduğunu düşünüp aracımı en yakın hastaneye sürdüm. Daha sonra yolcumuzun durumunun ciddiyetini anlayarak onu kucaklayarak sedye beklemeden, acil servis ünitesine götürdüm. Biz zaten yolcu misafirdir odaklı çalışıyoruz. Benim yerimde başka bir şoför arkadaşım olmuş olsaydı aynı şeyi yapacağından eminim” dedi.