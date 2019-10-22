Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Besni ilçesi 4. Etap TOKİ’de 4 katlı bir binanın 1.katında ikamet eden 85 yaşındaki Cemre Alaca’dan haber alamayan yakınları eve gelerek bir süre kapıyı çaldı.

Çalınan kapılar açılmayınca durum itfaiye ekipleri ile polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler, evin pencere korkuluklarını sökerek içeri girdi. Ekipler içeride yaşlı kadının cesediyle karşılaştı.

Polis ekipleri ve cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından yaşlı kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaşlı kadının kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra belli olacak.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.