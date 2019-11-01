Alınan bilgiye göre, Sarıyer’de kimliği henüz belirlenemeyen bir şahsın polislerden kaçmasıyla kovalamaca başladı. Aracıyla kaçarak polisleri peşine takan şahıs Ümraniye Huzur Mahallesine kadar geldi. Ferdi Sokak üzerinde bulunan bir binaya giren şahıs, burada bir eve girerek polislerden saklanmaya çalıştı. Bina ve çevresinde güvenlik önlemleri alan polis, şahsı girdiği evde kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şahıs polis merkezine götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Sarıyer’de polisten kaçan şüpheli Ümraniye’de kıskıvrak yakalandı
01.11.2019 - 18:40 | Son Güncelleme: 01.11.2019 - 18:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sarıyer’de polislerden kaçan şüpheli Ümraniye’de girdiği evde kıskıvrak yakalandı.
Etiketler : Sarıyer,
659975 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/659975.aspx
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