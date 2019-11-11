Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay sabah saat 06.00’da Beyoğlu ilçesi Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi Kemeraltı Caddesi'nde bulunan Kaptanı Derya Kılıç Ali Paşa Cami yanındaki Hamam Sokağında meydana geldi. İddiaya göre çevredeki vatandaşlar yerde bir erkek cesedinin olduğunu gördüler.

Vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yerde yatan erkek şahsın öldüğünü tespit etti. Ekipler, cansız erkek bedeninin üstünde herhangi bir kimlik bulamadı.

Olay yeri inceleme ekipleri, çevredeki kameraları ve şahsın ölüm sebebini araştırmak için çalışmalara başladı. Ekipler, cansız erkek bedeninde kırıklara rastladı. Polis ekipleri, şahsın intihar mı ettiği ya da başka bir sebepten dolayı mı öldüğünü araştırmak için çalışmalara başladı.