Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Besteci. Söz yazarı, gitarist, yorumcu ve productor Sabih Cangil, müzik dünyasındaki 50. Yılını bir albümle taçlandırıyor. Rock müzik dünyasının önemli yorumcularının bir araya geleceği albümde Yüksek Sadakat grubunun solisti Kenan Vural, Sibel Tüzün, Gizem Saatçi, Gür Akad gibi isimler Sabih Cangil eserlerini seslendirirken geri kalan albüm için tasarlanan 9 eseri de sürpriz isimlerin yorumlayacağını vurgulandı. Müzik dünyasına 50 yılını veren usta müzik adamı Sabih Cangil, albümde eserlerimi seslendirecek yorumcuları özellikle rock eserlere hayat verebilme yetisine sahip, başarmış kişilerden seçtim ifadesinde bulundu. 50. Yıl albümünde yer alan usta yorumcu Gizem Saatçi farkıyla kısa sürede beğeni toplayan bestesi Sabih Cangil imzası taşıyan “Farkındayım” isimli eserinde kabul görmesinin tesadüf olmadığını sözlerine ekleyen müzik adamı “Benim kendimle dertleşmemin notalara dökülmüş halidir. Bir anda ortaya çıkmış samimi ve yalın bir eserdir” dedi.