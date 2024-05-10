ZTK finalinin oynanacağı yer 13 Mayıs Pazartesi günü açıklanacak
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Ziraat Türkiye Kupası'nda finale günler kala futbolseverleri heyecan sardı. Nerede oynanacak, stat belli oldu mu gibi sorulara cevap aranırken Beşiktaş ile Trabzonspor mücadelesinin gerçekleşeceği stadyum gündemde yer aldı. TFF 13 Mayıs'ta konu ile ilişkin bir toplantıda görüşecek.
Türkiye Futbol Federasyonu, ZTK finalinin nerede oynanacağına dair detayların görüşüleceği toplantının tarihini duyurdu. Taraftarlar ise maçın yerinin açıklanmasını bekliyor.
TFF, 62. kez oynanacak olan finalin gerçekleşeceği stadyumun belirlenmesi amacıyla 13 Mayıs günü 13.00'te toplanacak. Görüşmenin ardından açıklama yapılması bekleniyor.
2023-2024 sezonu Türkiye Kupası finalinde oynanacak olan maç 23 Mayıs'ta yapılacak.
TS, Ahlatcı Çorum FK, Manisa FK, Gençlerbirliği, RAMS Başakşehir'i yenerek sona kadar geldi. 15 finalden 9 tanesinde galip gelen takım, 2019- 2020 sezonunda Alanyaspor'u mağlup ederek kupayı kazanmıştı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi