ZTK finalinin oynanacağı yer 13 Mayıs Pazartesi günü açıklanacak

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 10 Mayıs 2024 15:57 - Güncelleme: 10 Mayıs 2024 16:05 - Güncelleme:

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Ziraat Türkiye Kupası'nda finale günler kala futbolseverleri heyecan sardı. Nerede oynanacak, stat belli oldu mu gibi sorulara cevap aranırken Beşiktaş ile Trabzonspor mücadelesinin gerçekleşeceği stadyum gündemde yer aldı. TFF 13 Mayıs'ta konu ile ilişkin bir toplantıda görüşecek.