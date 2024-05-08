62. kez oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası finali 23 Mayıs'ta gerçekleşecek

Dün akşam Beşiktaş ile Ankaragücü'nün karşılaşmasının ardından ilk finalist belli olmuştu. 8 Mayıs akşamı oynanan Trabzonspor - Fatih Karagümrük mücadelesinden sonra finalde yarışacak takımlar belli oldu. Futbolseverler ise ZTK finali nerede, hangi stadyumunda ve ne zaman oynanacak sorularına cevap aradı.

Bu akşam gerçekleşen TS - Karagümrük mücadelesinin ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak olan son maçın isimleri belli oldu. Arama motorlarında ise finalin hangi statta oynanacağı araştırılıyor.

BJK - Ankaragücü 1-0'lık skorla sona erdi ve finalist belli oldu. Bugün oynanan mücadelenin ardından ise son karşılaşma netleşti.

Bordo mavili ekip Ahlatcı Çorum FK, Manisa FK, Gençlerbirliği, RAMS Başakşehir'i mağlup ederken son tura kadar geldi. 15 finalin 9 tanesini kazanan takım en son 2019-2020 sezonunda Alanyaspor'u 2-0'lık skorla yenerek şampiyon olmuştu.

Maçın 54. dakikasında gol atan Onuachu sakatlandı ve yerine Umut Bozok girdi. Bozok 1 penaltı olmak üzere 2 gol atarak takımına katkıda bulundu.

62. final maçı 23 Mayıs'ta oynancakken nerede oynanacağı henüz açıklanmadı.TFF tarafından mücadelenin oynanacağı stadın açıklanmasıyla beraber haberimizi güncelleyeceğiz.