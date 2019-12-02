Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yürekleri, kendilerinden koparılan çocukları için atan anneler, özlem duydukları evlatlarına kavuşacakları anın hayalini kuruyor. Soğuk havaya, zaman zaman HDP İl binasındaki yetkili ve partililerce hakaretlere maruz kalmalarına rağmen anneler ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile oturma eylemine devam ediyor.

Ağrı’dan beş sene evvel dağa kaçırılan kızı Hayal için Diyarbakır’a gelerek kucağında bir buçuk yaşındaki çocuğuyla oturma eylemi yapan Süheyla Demir “Üç aydır buradayız ama HDP’den hiç kimseyi yanımızda görmedik. Bize açıklama yapmadılar tam tersine arkalarını dönüp gittiler. Kızımı almadan buradan gitmeyeceğim” dedi.

Beş sene önce dağa kaçırılan oğlu Müslüm’e kavuşmak ümidiyle oturma eylemi yapan Songül Altıntaş ise “Doksan yıl da geçse buradayız. Ya çocuğumu alacağım ya da burada öleceğim. Kar da yağsa gitmiyoruz” diye konuştu.

Ağrı’dan gelerek dört sene evvel dağa kaçırılan oğlu Mehmet için oturma eylemine dâhil olan baba Salih Gökçe de “Üzerime bin metre kar da yağsa buradan gitmem. Bu sele bir kere kapıldım. İnşallah evladım da sağ salim gelir” ifadelerini kullandı.