Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

4 Aralık çarşamba günü kar yağışının etkili olacağı iller listesinde Bolu, Karabük, Kütahya, Eskişehir, Ankara, Kayseri, Çorum, Kastamonu, Tokat, Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Bayburt, Erzurum ve Ağrı illeri bulunuyor. Kar yağışı bazı illerde yağmurla birlikte sulu kar şeklinde görülecek. Kayseri, Bolu, Kütahya, Bayburt, Gümüşhane'de ise yoğun kar yağışı bekleniyor.

ANKARA'DA YILIN İLK KARI

Ankara bu kış mevsiminin ilk kar yağışını yarın alacak. Meteoroloji uzmanı Ahmet Uçar, Ankara'ya ilişkin "Şehir merkezinde yeterli soğuma sağlanamayacağı için yerde tutmayabilir veya karla karışık yağmur şeklinde olur. Tahminimce 1000 metre rakım üzeri yerlerde kar yağacak ve örtüde yapacaktır" şeklinde konuştu.

Ankara ve kar yağışının etkili olacağı illerin hava durumu tahmini şöyle:

Ankara: Kar yağışlı 2,8°

Kütahya: Kar yağışlı 2,3°

Kayseri: Karla karışık yağmurlu -0,8°

Kastamonu: Kar yağışlı -1,2°

Sivas: Kar yağışlı -1,6°

Erzurum: Hafif kar yağışlı -4,6°

Erzincan: Hafif kar yağışlı 1°

Gümüşhane: Kar yağışlı -3°

Bolu: Kar yağışlı 0,4°

Eskişehir: Yoğun kar yağışlı 1,4°

Nevşehir: Karla karışık yağmurlu 1,7°

Bayburt: Kar yağışlı 2°