Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerek göre, Türkiye geneli uzun yıllar Kasım ayı ortalama sıcaklığı 8.9 dereceyken 2019 Kasım ayı Türkiye geneli sıcaklık ortalaması 11.5 derece olarak ölçüldü. Adana 30.6 santigrat derece ile 2019 Kasım ayının en sıcak ili oldu.

2019 Kasım ayı sıcaklık verilerinde Türkiye’nin en soğuk yeri -13.5 santigrat dereceyle Van’ın Özalp ilçesi oldu.