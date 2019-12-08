Edinilen bilgiye göre, Aydın ili Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı alan sahil güvenlik ekipleri yaptıkları operasyonda hareketli lastik botu durdurularak içerisindeki 29 Suriye, 2 Somali ve 2 Orta Afrika uyruklu olmak üzere toplam 33 düzensiz göçmen (12 erkek, 6 kadın, 15 çocuk) yakalandı.
Lastik bottaki 33 düzensiz göçmen işlemleri yapılmak üzere göç idaresi müdürlüğüne teslim edildi.