Türkiye’de İmam-ı Rabbani olarak bilinen Ahmed Faruk Serhendi hazretlerinin torunu Seyyid Muhammed Zubeyr, vefatının 395. seneidevriyesinde İmam-ı Rabbani hazretleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Soy bağının anne tarafından geldiğini ve ailesinin yaklaşık 250 yıldır Hindistan’ın Serhend bölgesinde İmam-ı Rabbani’nin türbesinin bulunduğu yerde yaşadığını belirten Zubeyr “İmam-ı Rabbani’nin yanı sıra oğulları Muhammed Seyfuddin ve Muhammed Masum’un türbeleri de burada. Babadan oğula aktarılan bir gelenekle türbenin bakımıyla ilgileniyoruz. Bu bizim için büyük bir nimet” ifadesini kullandı. Türbeyi günde ortalama 200 kişinin ziyaret ettiğini, ziyaretçi sayısının cuma günleri 2 bine çıktığını kaydeden Zubeyr, şöyle devam etti: Türkler İmam-ı Rabbani’yi çok seviyorlar. Türkiye’yi ziyaret ettiğimde İmam-ı Rabbani’nin canlı bir şekilde yaşatıldığını gördüm. Bu benim için sürpriz oldu. Hindistan’da da tanınıyor ama Türkiye’deki gibi değil. Türkler biliyorlar, Mektubat’ı öğretiyorlar ve buna önem veriyorlar. Türkiye’ye dua ediyoruz. Türkleri türbeyi ziyarete çağırıyorum.
İmam-ı Rabbani Türkiye’de yaşatılıyor
10.12.2019 - 05:07 | Son Güncelleme: 10.12.2019 - 05:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Seyyid Muhammed Zubeyr: İmam-ı Rabbani hazretleri Hindistan’da da tanınıyor ama Türkiye’deki gibi kesinlikle değil. Türkler biliyorlar, Mektubat’a önem veriyorlar.
Etiketler : imam rabbani,
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