Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale’de Alparslan Türkeş Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çağlar Canöz (23) idaresindeki 19 BJ 597 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu 35 metre sürüklenerek şarampoldeki ağaca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsü Canöz, ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi’ne kaldırılan Canöz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.