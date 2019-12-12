Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaralı hastaneye kaldırılırken polis vakayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, çantayı, olay yerine yakın bir yerde içine dokunulmamış hâlde buldu. Bundan şüphelenen güvenlik güçleri, olayın gasptan daha fazla olabileceğine kanaat getirdi. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin Ü.Ö. (34) olduğunu belirledi. Gözaltına alınan zanlının, darbedilen kadının sevgilisi T.O.K. (38) ile aynı yerde çalıştığı ortaya çıktı. Bunun üzerine sevgili de gözaltına alındı. Ü.Ö. sorgusunda “T.O.K. kendisinden olan çocuğu istemiyordu. Bebeği düşürmesi için kadını darbetmemi istedi. 35 bin TL karşılığında anlaştık. Olayı beraber planlayıp gerçekleştirdik” diyerek suçu itiraf etti. T.O.K. ise F.A’nın kürtajı istemediği için böyle bir plan yaptığını söyledi. İkili tutuklandı. Orkun Kaya İHA