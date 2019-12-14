Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Operasyon anında karla kaplı sokaklarda teröristlerin saklandığı binaya yaklaşan özel harekat timlerine teröristlerce ateş açıldığı ve ilk ateşte bir askerin yaralandığı belirtildi. Diğer güvenlik güçlerinin karşılık vermesiyle yaşanan yoğun çatışmada dört teröristin etkisiz hâle getirildiği öğrenildi. Operasyonda yaralanan beş askerden birinin yaralı olmasına rağmen “Bir şeyim yok” diyerek arkadaşlarına destek olmak amacıyla operasyona devam etmek istediği ancak komutanlarının ısrarıyla gönderildiği hastanede vücudunda kurşun yarası olduğunun anlaşıldığı kaydedildi. Çatışmada yaralanan askerlerin bazılarının ayakta tedavileri yapılarak taburcu edildiği, diğerlerinin de hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.