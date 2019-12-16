Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesinde bulunan bir AVM’de kasten yaralama olayı olduğu ihbarı üzerine jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Y.İ. isimli bir kişinin kimliği belirsiz bir kişi tarafından karnından bıçaklandığı görüldü. Karnından yaralı olan Y.İ. Edremit Özel Hastanesine sevk edildi. Y.İ. hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Jandarma tarafından yapılan çalışmalarda olay yerinden araç ile kaçan şühpelinin T.Y. olduğu tespit edildi. Cinayet zanlısı Narlı Mahallesi’nde aracı ve suçta kullanılan bıçak ile birlikte yakalandı. Konuyla ilgili Edremit Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.
Balıkesir’de AVM’de bıçaklı saldırı: 1 ölü
16.12.2019 - 16:39 | Son Güncelleme: 16.12.2019 - 16:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir AVM’de bıçaklı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Balıkesir,AVM,
669090 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/669090.aspx
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