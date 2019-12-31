Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince kent merkezinde terör örgütü DAEŞ’e yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda Ü.A., ve M.C. isimli 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Kişilerin ev adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Adıyaman’da DAEŞ operasyonu: 2 gözaltı
31.12.2019 - 20:23 | Son Güncelleme: 31.12.2019 - 20:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adıyaman polisinin terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlendiği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Adıyaman,
672254 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/672254.aspx
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