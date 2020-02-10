Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İdlib'de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına Esad rejimi unsurları tarafından topçu atışı ile saldırı gerçekleştirildi. Hain saldırıda 5 asker şehit olurken, 5 asker de yaralandı. Saldırıda şehit düşen 22 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Halil Açıkgöz'ün Gaziantep’teki babaevine acı haber ulaştı. Askeri yetkililerden oğlunun şehit düştüğü haberini alan anne Süreyya ve baba Hasan Açıkgöz ile diğer yakınları büyük üzüntü yaşarken, şehidin evi Türk bayraklarıyla donatıldı. Selahattin Eyyubi Mahallesi’ndeki şehit evinin önüne taziye çadırı kurulurken, şehidin yakınları ve komşuları eve akın etti.

Şehit İbrahim Halil Açıkgöz’ün cenazesinin yarın Gaziantep’te düzenlenecek törenin ardından defnedileceği öğrenildi.

Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

Suriye'nin idlib kentinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Saylak'ın Kahramanmaraş'taki babaevine ateş düştü.

Suriye'nin İdlib kentinde çatışmaları önlemek amacıyla bölgeye takviye olarak gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri personeline yönelik rejim güçleri tarafından yapılan saldırı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Saylak'ın (26) şehadet haberi askeri yetkililer tarafından ailesine bildirildi. Ömer ve Nigar Saylak'ın 5 çocuğundan biri olan Fatih Saylak'ın bir yıllık evli olduğu öğrenildi. Şehidin Onikişubat ilçesi Kale Mahallesi'ndeki baba ocağına Türk bayrakları asılırken, cenazesinin yarın toprağa verileceği öğrenildi.

Niğde'ye şehit ateşi düştü

Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejiminin topçu atışı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Enes Alper’in Niğde’deki babaevine ateş düştü.

23 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Enes Alper’in şehadet haberi merkeze bağlı Yıldıztepe beldesinde bulunan annesi Keban Alper ve babası Mehmet Emin’e Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılınç ve beraberindeki heyet tarafından verildi. 1 ay önce nişanlanan şehidin 4 kardeşin en büyüğü olduğu öğrenildi.