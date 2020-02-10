İstanbul'da bir inşaatta çalışan Ramazan Türk, bir yıl önce inşaattan düşerek ağır yaralanmıştı. İstanbul'da bir hastanede yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Türk, bugün hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden inşaat işçisi, yarın memleketi Samsun'un Vezirköprü ilçesi Samukalan Mahallesi'nde defnedilecek.
İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
10.02.2020 - 21:38 | Son Güncelleme: 10.02.2020 - 21:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'da çalıştığı inşaattan düşen Samsunlu inşaat işçisi hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : inşaat işçisi,
680548 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/680548.aspx
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