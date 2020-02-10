Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da bir inşaatta çalışan Ramazan Türk, bir yıl önce inşaattan düşerek ağır yaralanmıştı. İstanbul'da bir hastanede yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Türk, bugün hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden inşaat işçisi, yarın memleketi Samsun'un Vezirköprü ilçesi Samukalan Mahallesi'nde defnedilecek.