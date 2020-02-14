İstanbul’da kendilerini savcı, hakim veya polis olarak tanıtıp yaşlıları dolandıran çete polis ekiplerince yakalanmıştı. 6 milyonluk vurgun yapa çete üyelerinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğinde ifadeleri alınan zanlılar bugün adliyeye sevk edildi.
İstanbul’da 6 milyonluk vurgun yapan dolandırıcılar adliyede
14.02.2020 - 11:35 | Son Güncelleme: 14.02.2020 - 11:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul’da kendilerini savcı, hakim veya polis olarak tanıtıp yaşlıları dolandıran çete üyeleri adliyeye sevk edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : İstanbul,dolandırıcılar,
681319 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/681319.aspx
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