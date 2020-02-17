Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa’da yaşayan ve uzun yıllardan bu yana mesanesinde yumurta büyüklüğünde 2 adet taş bulunan ve farklı zamanlarda yapılan tedaviler sonucu şikayetinden bir türlü kurtulamayan Sultan Karasöğüt, sağlığına Özel Hayat Hastanesi’nde kavuştu. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Ömer Aydın tarafından gerçekleştirilen ameliyatla, mesanesinde bulunan taşlardan kurtularak ağrıları son bulan hasta Karasöğüt, ameliyat sonrası mesanesinden çıkan taşların büyüklüğünü gördüğünde şaşırdığını söyledi.

Farklı hastanelerde tedavi gören ancak yaşadığı ağrılarından kurtulamadığını belirten Karasöğüt, “Tavsiye üzerine Özel Hayat Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Ömer Aydın’a başvurdum. Doktorumuz gerekli tetkikleri yaparak, ameliyatla taştan kurtulabileceğimi söyleyince, operasyona karar verdik. Ameliyat sonrası çok şükür sağlığıma kavuştum. Üroloji Uzmanı Op.Dr. Ömer Aydın olmak üzere tüm hastane çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.

“Ameliyat öncesi tedirgindi”

Operasyon hakkında bilgi veren Özel Hayat Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Ömer Aydın ise, Sultan Karasöğüt’ün kendisine başvurduğunda, ameliyat olmaktan korktuğu için tedirgin olduğunu söyledi. Yapılan tetkikler sonucunda hastanın mesanesindeki taşların boyutlarının birer yumurta büyüklüğüne ulaşmış olduğunu gözlemlediklerini belirten Op. Dr. Aydın, “Hastamızın ayrıca uzun zamandır ağrıları devam ediyormuş. Ameliyatsız yöntemlerle taşların tamamen temizlenmesi çok kolay bir iş değil. Bu nedenle ameliyata karar verdik ve mesanesinde yer alan yumurta büyüklüğündeki taşları tek parça halinde çıkardık” diye konuştu.



Op. Dr. Ömer Aydın, birkaç saat süren ve başarıyla gerçekleşen ameliyatın ardından hastanın ağrılarının son bulduğunu sözlerine ekledi.