Van-Bahçesaray kara yolunda 4 ve 5 Şubat’ta yaşanan iki çığ felaketinde 41 kişi öldü, 84 kişi de yaralandı. Kurtulanlar arasında bulunan iş makinesi operatörü Bahattin Karagülle, o an neler yaşadıklarını anlattı. Dört çocuk babası Karagülle, şunları söyledi: Küçük bir çığın yolu kapattığını öğrendik ve temizlemek için bölgeye gittik. Önümüzde bir köy minibüsü vardı. Lastiklerine zincir takmak için uğraşıyorlardı. Bir anda tipi ve fırtına arttı. Minibüs şoförüne Görentaş mevkiine dönelim dedim. O da bana ‘Gidemez miyiz?’ diye sordu, ‘Burayı açsak bile tepede kalırız’ şeklinde karşılık verdim. Bu esnada Van Büyükşehir Belediyesinden bir operatör (Mehmetcan Taşdemir) de kiralık kepçesiyle geldi, babalık izni o gün bitmiş. ‘Ben makineye binip gidersem onlar da dönmek zorunda kalırlar’ diye düşündüm ve araca bindim. Tam bu esnada çığ düştü. Uçuruma yuvarlandım. Bayılmışım. Kendime geldiğimde her yer karanlıktı. Birinin beni kurtaracağını düşündüm ama gelen olmadı. Bir ışık gördüm ve umutlandım. Çekiçle camı kırıp dışarı çıktım. Coğrafyayı bildiğim için kar izlerini takip ederek ilerledim. Minibüs ortada yoktu. Yürüdükçe boynum ve kolumdaki ağrılar şiddetlendi. Yaklaşık bir kilometre ilerledim ve başka bir köy minibüsüyle karşılaştım. Olayı anlattım, ekipleri bildirmelerini söyledim. Dediğimi yaptılar, benim için de ambulans çağırdılar. Çığ altında kalan minibüste iki çocuk vardı, onlar aklımdan hiç gitmiyor. Hatta biriyle camdan şakalaşmıştık. Ertesi gün bir çığ daha düştü. Genelde çığ bir kere yaşanır ama o bölge her zaman riskli. Yılmaz Sönmez-Mehmet Salih Akkuş İHA