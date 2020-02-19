Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Diyarbakır'a gittiği öğrenilen N.O. yönetimindeki 34 CAY 414 plakalı yolcu otobüsü, Kayseri - Malatya karayolu Olukkaya mevkinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada 14 kişi yaralanırken yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri de yol üzerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.