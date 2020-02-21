Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün gece için yaptığı 'hafif sağanak yağış' tahmini doğru çıktı. Gece boyunca megakentin üzerinde olan yağmur bulutları kente saatlerce yağmur bıraktı. Yer yer karla karışık olarak yeryüzüne inen yağmur genelde sağanak olarak etkisini gösterdi. Sabahın ilk saatlerinde de etkisini devam ettiren yağmurun öğle saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
İstanbul'da karla karışık yağmur gece boyunca etkili oldu
21.02.2020 - 08:46 | Son Güncelleme: 21.02.2020 - 08:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gece boyunca kentin genelinde etkili olan yağmur, sabahın ilk saatlerinde de etkisini devam ettirdi. Yer yer sağanak yağışın hakim olduğu megakentte sabahın erken saatinde dışarıda olan vatandaşlar yağmurdan korunmaya çalıştı.
Etiketler : İstanbul,
682860 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/682860.aspx
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