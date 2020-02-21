Alınan bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Van-Hakkari kara yolu üzerindeki Kurubaş mevkiinde meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı 3 araç bir birine çarptı. Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla Van-Hakkari kara yolu yeniden trafiğe açıldı.
Van’da zincirleme kaza: 5 yaralı
21.02.2020 - 15:02 | Son Güncelleme: 21.02.2020 - 15:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van-Hakkari kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Etiketler : Van,
682968 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/682968.aspx
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