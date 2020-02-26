Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Bismil ilçesine 4 kilometre mesafedeki Yeni köy civarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Diyarbakır istikametinden gelen Süleyman Teğit yönetimdeki 34 UV 5023 plakalı otomobil, Yeni köy mevkisine geldiği esnada yayalara yol vermek için durdu. Bu esnada aynı istikamette gelen ve okulda fenalaşan bir öğrenci için Bismil merkeze gitmekte olan Mazlum Ayaz yönetimindeki 21 BL 295 plakalı ambulans, duran otomobile arkadan çarptı. Ambulansın arkadan çarptığı araç yayalara çarparak refüje sürüklendi. Araçta bulunan Osman Nas, Ayşe Nas ve araç şoförü Süleyman Teğit ile aracın çarptığı yayalar Zehra Bakır, Zeynep Bakır ve Büşra Kutluay yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Bismil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay yerine gelen polis ekipleri başka bir kaza meydana gelmemesi için trafik akışını kontrollü bir şekilde sağladı. Kaza yapan araçların olay yerinden çekilmesinin ardından trafik normale dönerken, trafik polisleri kazayla ilgili inceleme başlattı.