İdlib’teki saldırıda şehit olan ve yaralanan askerler Hatay’daki çeşitli hastanelere getirildi. 1 yaralı asker de Kırıkhan Devlet Hastanesi’ne getirildi. Yaralı askerin getirildiğini duyan vatandaşlar kan vermek için hastaneye akın etti. Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu ve Belediye Başkanı Ayhan Yavuz’da hastaneye gelerek yaralı askerin durumu hakkında bilgi aldı. Vatandaşlar, Kaymakam Karamehmetoğlu’nun kan ihtiyacının olmadığını duyurması üzerine dağıldı.
Yaralı askere kan vermek için vatandaşlar hastaneye akın etti
28.02.2020 - 09:11 | Son Güncelleme: 28.02.2020 - 09:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye’nin İdlib kentinde rejim güçlerinin düzenlediği saldırıda yaralanan ve Kırıkhan Devlet Hastanesi’ne getirilen asker için vatandaşlar kan vermek için hastaneye akın etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : idlib,şehit,suriye,
684552 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/684552.aspx
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