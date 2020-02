Türkiye Gazetesi

Suriye’nin İdlib kentine dün akşam rejim unsurları tarafından yapılan hain saldırı sonucu 33 Türk askeri şehit oldu. Türkiye'nin düzensiz göçmenler konusunda aldığı serbest geçiş kararı sonrasında mülteciler gece saatlerinden itibaren sınır kapılarına yürümeye başladı. Çanakkale, Balıkesir ve Muğla’daki bazı göçmenler ise şişme botlarla Avrupa’ya gitmek için Yunan adalarına gitmeye başladı. Bu kapsamda Sarıyer Rumeli Feneri’nde gönüllü balıkçılar mülteciler hakkında açıklamalarda bulundu. Gönüllü balıkçılar izin verilmesi halinde mültecileri seve seve Avrupa’ya götürebileceklerini ifade etti.

“Buradan seve seve götürebiliriz”

Mültecileri götürmek için gönüllü olabileceğini söyleyen Resul Çalık, “Öyle yardımcı oluruz ki hem de seve seve. Buradan seve seve götürebiliriz. Devlet bunu serbest ettiyse memleketimize yararlıysa ona seve seve katılırız. Onlar da gitsin rahat etsinler, biz burada Suriyeli kardeşlerimize yeterince güzellik yaptık. Şimdi madem devlet izin verdi, Ege’den gidiyor, bunlar oluyor. Yol veririz” dedi.

“Devletin tercihiyle beraber her yere gideriz”

Balıkçı Ömer Kolcu da, “Bu daha evvel olması gerekiyordu en azından Avrupa’nın anlaması gerekiyordu. Balıkçılar bu konuda devlet ne derse balıkçı onu yapar. Biz devletin arkasındayız, bugün bana devlet teklif etsin çekinmeden giderim. Yeter ki devletim desin. Memleketimize bu kadar mülteci fazla geliyor. İstedikleri yerlere gitsinler, ben yardımcı olmaya çalışırım. Bu tekneler kendi başlarına bu işi yapmazlar. Devletin tercihiyle beraber her yere gideriz. Devletim müsaade ettikten sonra şu an için isterim. Sınırımızda bir yığılma oldu, devletinde başına büyük yük oldu. Onlar istedikten sonra çekinmeden yaparım” ifadelerini kullandı.

“Devletimiz söylerse getiririz sıkıntı yok”

Balıkçı İlyas Küçükoğlu ise, “Devletimiz en akılcı işi yaptı. Kapıların açılması bizce iyi oldu. Başımıza bela olmaya başladılar. Devletler arası anlaşma olsa taşırız. Taşımakta sınır yok. Gitsinler de nasıl giderse gitsinler. Devletimiz söylerse getiririz sıkıntı yok. Biz gitmelerine taraftarız seviniriz” şeklinde konuştu.