Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korona virüs tedbirlerine karşılık kullanılan tıbbi maske, dezenfektan gibi ürünlerine aşırı talep olmasını fırsat bilenlere yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Muratpaşa ilçesinde 2 iş yerine operasyon düzenlendi. Yapılan aramada yapılan 12 bin 150 adet izinsiz ve sağlık koşullarına uygun olmayan maske ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 2 kişi hakkında Cumhuriyet Savcısının talimatına istinaden “TCK-186 sayılı Kanun’a Muhalefet” suçundan adli işlem yapıldı