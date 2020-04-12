Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dört aylık Asya bebek, ailesi tarafından ateş ve hırıltı şikâyetiyle İstanbul Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesine götürüldü. Yapılan tetkiklerde bebeğe koronavirüs teşhisi konuldu. Hemen tedavi altına alınan Asya’ya hastalığa yönelik tedavi ile birlikte oksijen desteği uygulandı. Hastaneye yatışının ikinci gününde tedaviye cevap vermeye başlayan bebeğin ateşi düşmeye ve iyileşme belirtileri göstermeye başladı. Asya, tedavinin dokuzuncu gününde PCR testinin negatif bulunması üzerine 14 günlük karantina süresini evde tamamlamak üzere taburcu edildi. Tedavi sürecini yürüten Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Özden Türel “Çocukların, yetişkinlere kıyasla daha az ciddi semptomları oluyor. Ateş, öksürük, hızlı veya zorlu nefes alma, mide bağırsak sistemi ile ilgili belirtiler (ishal, kusma) dikkatle takip edilmeli. Bir anormallik gözlenmesi hâlinde acilen doktora başvurulmalı. Çocuklara el yıkama alışkanlığı kazandırılmalı ve düzenli olarak temas ettikleri oyuncaklar ile yüzeyler silinmeli” dedi.