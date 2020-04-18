Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Okurcalar Mahallesi'nde barınakta dün saat 21.30 sırlarında bakıma çekilen Mustafa Barçın’a ait ‘Emirhan - 7’ adlı balıkçı teknesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yaptıkları müdahaleyle yangını kısa sürede söndürdü. Teknede maddi zarar meydana oluşurken Barçın, teknesinin yanmasından sorumlu tutuğu Ö.T. hakkında jandarmaya şikayette bulundu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.