Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 13.30 sıralarında Sultangazi Eski Habipler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 7 ay önce soyguncuların hedefi olan kuyumcu yine bir hırsızın hedefi oldu. İddiaya göre, kuyumcu dükkanına müşteri gibi yüzünde cerrahi maske ve elinde eldivenle gelen şahıs bir süre yüzükleri inceledi. Üzerinde yaklaşık 200 bin TL değerinde çok sayıda yüzük bulunan tablayı iş yeri sahibinin bir anlık dalgınlığından yaralanarak alan hırsız, hızla dükkandan kaçtı. Kuyumcu ve eşi altınları alarak kaçan şahsın peşinden koşarken, şahıs hızla ara sokaklara girerek izini kaybettirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarında inceleme yaparken, olay yeri inceleme ekipleri de parmak izi çalışması yaptı. Hırsızın yakalanması için polis çalışma başlattı.