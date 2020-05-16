Edinilen bilgiye göre, Bucak ilçesi Yeni Mahalle’de 15 DP 669 plakalı otomobil bir anda alev aldı. Çevredekilerin korku dolu bakışları arasında kaputunda çıkan yangına olay yerine gelen itfaiye ekipleri köpük sıkarak müdahale etti.
Otomobilde maddi hasar oluşurken yangının benzin hortumunun patlaması sonucu çıktığı öğrenildi.
Benzin hortumu patlayan otomobil alev aldı
16.05.2020 - 19:23 | Son Güncelleme: 16.05.2020 - 19:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Burdur'da benzin hortumu patlayan araç alev aldı. İtfaiye ekipleri köpük sıkarak yangına müdahale etti.
Edinilen bilgiye göre, Bucak ilçesi Yeni Mahalle’de 15 DP 669 plakalı otomobil bir anda alev aldı. Çevredekilerin korku dolu bakışları arasında kaputunda çıkan yangına olay yerine gelen itfaiye ekipleri köpük sıkarak müdahale etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : alev alan araç,
704564 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/704564.aspx
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