Edinilen bilgiye göre, saat 22.30 sıralarında Konyaaltı ilçesindeki Antalya Serbest Bölgedeki Setur Marina’da bulunan motor yatta henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. İhbarın ardından olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri diğer yatlara sıçramadan kontrol altına aldı. Yaralanan kimsenin olmadığı yangında soğutma çalışmasının ardından karaya çekilen yatta maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.
Ekipler, yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı.
Marinadaki yatta çıkan yangın, lüks yatlara sıçramadan söndürüldü
17.05.2020 - 00:15 | Son Güncelleme: 17.05.2020 - 00:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya’da serbest bölgede bulunan bir yatta çıkan yangın, çevredeki lüks yatlara sıçramadan itfaiye tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, saat 22.30 sıralarında Konyaaltı ilçesindeki Antalya Serbest Bölgedeki Setur Marina’da bulunan motor yatta henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. İhbarın ardından olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri diğer yatlara sıçramadan kontrol altına aldı. Yaralanan kimsenin olmadığı yangında soğutma çalışmasının ardından karaya çekilen yatta maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Antalya’,
704609 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/704609.aspx
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