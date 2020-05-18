Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.18'de Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 6,17 kilometre derinlikte olduğu ve Muğla'nın Datça ilçesine 412 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirlendi.
Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem
18.05.2020 - 08:07 | Son Güncelleme: 18.05.2020 - 08:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Etiketler : antalya,deprem,
704905 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/704905.aspx
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