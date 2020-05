Türkiye Gazetesi

Bismil ilçesinde 5 ay önce arazi anlaşmazlığından dolayı Bozçalı ailesinin amca çocukları arasında çıkan kavgada bir kişi yaralanmıştı. Amca çocukları arasında başlayan husumet kentin ileri gelenlerinin araya girmesi ile barışla sonuçlandı. Bismil İlçe Müftülüğünün konferans salonunda sosyal mesafe kurallarına uyarak bir araya gelen amca çocukları İlçe Müftüsü Ahmet Durmuş’un da aralarında olduğu barış heyeti ve kanaat önderleri önünde Kur’an-ı Kerim’in altında geçerek barıştı.



Her iki aileyi kutlayan barış heyeti başkanı olan aynı zamanda HÜDA-PAR İlçe Başkanı Ali Bilmez, olayın büyümesini önlemek için her iki taraftan da ricada bulunduklarını, tarafların da ricalarını kırmayarak barıştığını söyledi.



Bismil İlçe Müftüsü Ahmet Durmuş da “Bizler burada peygamberimizin sünnetini uyguluyoruz. Kendisi de öyle durumlarda aileleri barıştırmak için çaba sarf eder ve barışın kalıcı kalması için uğraşırdı. Bizlerde madem Allah için buraya bir araya geldik o zamandan bir daha böyle bir durum olmaması için herkes bu gün olduğu gibi elini taşın altına koysun. Hataların peşine düşen değil de af eden fedakarlık yapanlardan olalım. Barışa katkısı olan herkesten Allah razı olsun. Kur'an aranızdadır. Hiç kimse bu sulhu bozacak, zarar verecek herhangi bir tavır içerisinde girmeyecek. Bu sözü her iki taraftan aldık, hiç kimse hiç kimseye ihanet etmeyecek. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim kılsın” dedi.



Duaların okunması ve konuşmaların ardından, her iki aileye mensup kişiler korona virüs tedbirleri kapsamında kucaklaşmayarak Kur’an-ı Kerim’in altında geçip barıştı.