Edinilen bilgiye göre Beypazarı'nda Alparslan Türkeş Bulvarı eski hastane kavşağında 3 araç birbirine girdi. Kazada can kaybı yaşanmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Beypazarı'nda zincirleme kaza: 3 araç birbirine girdi
20.05.2020 - 16:53 | Son Güncelleme: 20.05.2020 - 16:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre Beypazarı'nda Alparslan Türkeş Bulvarı eski hastane kavşağında 3 araç birbirine girdi. Kazada can kaybı yaşanmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Etiketler : Ankara,
705555 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/705555.aspx
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