Bugün saat 11.30 sıralarında çıkan yangına, 15 arazöz, 1 adet dozer, 60 yangın işçisi ve 10 teknik personelle müdahale edildi. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangına müdahale çalışmaları 6 saat sürdü. Saat 17.30 sıralarında kontrol altına alınan yangında, 8 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.
6 saat süren yangın kontrol altına alındı
25.05.2020 - 19:14 | Son Güncelleme: 25.05.2020 - 19:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya’nın Demre ilçesine bağlı Bademli mevkiinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yaklaşık 6 saat süren yangında, 8 hektarlık alan zarar gördü.
Kaynak: İHA
Etiketler : yangın,antalya,kontrol,
706684 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/706684.aspx
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